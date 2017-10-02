На перекрёстке Ленина и Советской начали менять забор
Сегодня, 2 октября, в центре Новосибирска начали менять забор возле дороги на перекрёстке улиц Ленина и Советской.
По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, около 10 часов утра рабочие уже вытащили старые чёрные заборы — они в это время лежали на асфальте. Новые ограждения, которые ставили рядом с дорогой, сделаны из светлого металла — они значительно выше старых.
Заборы меняют на перекрёстке со стороны главпочтамта.
В середине сентября похожие ограждения появились на площади Калинина.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова