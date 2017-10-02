К Новосибирской области движутся северные потоки воздуха: ночью будет до –5

Ночью на 4-е, а затем на 5-е октября может быть до –5 градусов

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня: ночные температуры через сутки опустятся до –5 градусов в некоторых частях НСО.







«Была перестройка атмосферных потоков на западные, ослабла северная составляющая, поэтому в последние двое суток температура была несколько более высокая. Сейчас мы предполагаем, что погода будет неустойчивой с постепенным переходом воздушных потоков на северные постепенным понижением температурного фона», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







В ближайшие сутки, 3 октября, температура может подняться в регионе до 6–11 градусов, а 4–5 октября синоптики ждут, что днём будет 1–7 градусов, а ночью до 0…–5 градусов.







Кроме того, велика вероятность осадков — дождя и мокрого снега, добавил пресс-секретарь.







Первый снег в этом году выпал на прошлых выходных, 23 сентября.