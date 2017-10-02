К Новосибирской области движутся северные потоки воздуха: ночью будет до –5

Ночью на 4-е, а затем на 5-е октября может быть до –5 градусов
Ночью на 4-е, а затем на 5-е октября может быть до –5 градусов

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня: ночные температуры через сутки опустятся до –5 градусов в некоторых частях НСО.


«Была перестройка атмосферных потоков на западные, ослабла северная составляющая, поэтому в последние двое суток температура была несколько более высокая. Сейчас мы предполагаем, что погода будет неустойчивой с постепенным переходом воздушных потоков на северные постепенным понижением температурного фона», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


В ближайшие сутки, 3 октября, температура может подняться в регионе до 6–11 градусов, а 4–5 октября синоптики ждут, что днём будет 1–7 градусов, а ночью до 0…–5 градусов.


Кроме того, велика вероятность осадков — дождя и мокрого снега, добавил пресс-секретарь.


Первый снег в этом году выпал на прошлых выходных, 23 сентября.

Прочтений: 1459
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено