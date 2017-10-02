От площади Станиславского к Димитровскому мосту протянулся 4-километровый затор


Димитровский мост в отличие от Октябрьского был утром свободен. Фото из архива НГС 
Димитровский мост в отличие от Октябрьского был утром свободен. Фото из архива НГС 

Утром 2 октября на дорогах Новосибирска длинные пробки собрались на улицах Станиславского, Немировича-Данченко, Большевистской, проезде Энергетиков, Октябрьском мосту, Красном проспекте.


Уровень пробок в 8:30 был 6 баллов.


На пути с левого берега на правый собралось два 4-километровых затора: с площади Станиславского по улице Станиславского и проезду Энергетиков к Димитровскому мосту, а также по Немировича-Данченко к Октябрьскому мосту. При этом сам Димитровский мост, в отличие от Октябрьского, был свободен.


На Большевистской пробка в сторону центра была длиной также 4 км, на Красном проспекте самый большой затор был длиной больше 3 км, на улице Кирова примерно столько же.


Утро 2 октября в Новосибирске
Утро 2 октября в Новосибирске


Вечером накануне по Октябрьскому мосту также растягивалась пробка — на нём в аварию попали автомобиль Toyota и грузовик.

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