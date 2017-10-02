От площади Станиславского к Димитровскому мосту протянулся 4-километровый затор





Димитровский мост в отличие от Октябрьского был утром свободен. Фото из архива НГС

Утром 2 октября на дорогах Новосибирска длинные пробки собрались на улицах Станиславского, Немировича-Данченко, Большевистской, проезде Энергетиков, Октябрьском мосту, Красном проспекте.





Уровень пробок в 8:30 был 6 баллов.





На пути с левого берега на правый собралось два 4-километровых затора: с площади Станиславского по улице Станиславского и проезду Энергетиков к Димитровскому мосту, а также по Немировича-Данченко к Октябрьскому мосту. При этом сам Димитровский мост, в отличие от Октябрьского, был свободен.





На Большевистской пробка в сторону центра была длиной также 4 км, на Красном проспекте самый большой затор был длиной больше 3 км, на улице Кирова примерно столько же.





Утро 2 октября в Новосибирске





Вечером накануне по Октябрьскому мосту также растягивалась пробка — на нём в аварию попали автомобиль Toyota и грузовик.