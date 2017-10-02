Фура и «Тойота» не поделили трассу: два человека погибли

Фото из архива НГС

Днём 1 октября на трассе в Барабинском районе Новосибирской области в ДТП попали легковая «Тойота» и фура «Фредлайнер».





Авария случилась в 17:30, машины столкнулись лоб в лоб.







«Водитель автомобиля "Тойота Пассо", не справившись с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "Фредлайнер"», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







В аварии погибла 28-летняя пассажирка и 24-летний водитель «Тойоты».







«Предварительно установлено, что водитель "Тойоты" пытался совершить маневр обгона», — добавили в полиции.







Вчера ДТП с грузовиком и легковой машиной также случилось недалеко от Искитима — там столкнулись «Жигули» и грузовой автомобиль дорожных рабочих.