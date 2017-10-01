ВАЗ-2107 сошелся в жестком ДТП с грузовиком дорожных рабочих под Новосибирском





Авария случилась около 18:00

Вечером 1 октября ВАЗ-2107 и грузовик дорожных рабочих сошлись в жёстком ДТП на Чуйском тракте, недалеко от Искитима.





По словам очевидцев, на месте столкновения работали сотрудники полиции и медики «скорой помощи».





«Потерпевший был внутри "Жигуля". Потом "скорая" обогнала нас и поехала в сторону Бердска с мигалкой и по "встречке". Наверное, состояние было критическое», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец последствий аварии Максим.





НГС.НОВОСТИ выясняют подробности произошедшего.







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Вчера в 21:00 на 1-м километре трассы Харино – Усть-Чем в Искитимском районе Новосибирской области при столкновении двух грузовиков погиб мужчина.