ВАЗ-2107 сошелся в жестком ДТП с грузовиком дорожных рабочих под Новосибирском


Авария случилась около 18:00
Авария случилась около 18:00

Вечером 1 октября ВАЗ-2107 и грузовик дорожных рабочих сошлись в жёстком ДТП на Чуйском тракте, недалеко от Искитима.


По словам очевидцев, на месте столкновения работали сотрудники полиции и медики «скорой помощи».


«Потерпевший был внутри "Жигуля". Потом "скорая" обогнала нас и поехала в сторону Бердска с мигалкой и по "встречке". Наверное, состояние было критическое», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец последствий аварии Максим.


НГС.НОВОСТИ выясняют подробности произошедшего. 


Если вы стали свидетелем этого ДТП, присылайте фото и видео с места событий в нашу редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru, в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. 


Вчера в 21:00 на 1-м километре трассы Харино – Усть-Чем в Искитимском районе Новосибирской области при столкновении двух грузовиков погиб мужчина

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