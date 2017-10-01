Октябрьский мост встал в пробке из-за аварии





Все грузовики ехали в Кемерово из Казахстана

Вечером 1 октября новосибирцы застряли в огромной пробке на Октябрьском мосту в Ленинском районе из-за столкновения автомобиля Toyota и грузовика.





«Колонна из 10 грузовиков выстроилась на Октябрьском мосту в сторону правого берега, создав значительную пробку. Все из-за того, что один из грузовиков при перестроении в правый ряд допустил столкновение с "Тойотой"», — рассказали специалисты службы аварийных комиссаров «Альянс».





Сегодня в 18:10, по данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы в Новосибирске достигли 3 баллов. Пробки кроме Октябрьского моста образовались на улицах Ватутина и Большевистской.





Движение по мосту было сильно затруднено





Вчера в 23:10 на перекрестке улиц Воинской и Никитина в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с участием Volkswagen Passat и Lada Granta. Уходя от столкновения, водитель «Фольксвагена» врезался в металлическое ограждение.