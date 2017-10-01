Новосибирский кикбоксер стал лучшим на международных соревнованиях
30 сентября в Екатеринбурге завершился международный турнир по единоборствам «Честный бой 4». Победу в борьбе одержал спортсмен из Новосибирска.
Всего прошло 12 боев, один из которых — финал в борьбе за титул чемпиона организации Fair Fight Promotion. Новосибирец Максим Сульгин стал лучшим кикбоксером в весовой категории до 77 килограмм.
«Такого результата было непросто добиться, всё благодаря ежедневным тренировкам. Пока у меня нет определенных намерений, но я
Это уже не первое достижение для новосибирского спортсмена — в прошлом году он стал финалистом чемпионата России по кикбоксингу.
С 22 по 24 сентября в Анталье проходил финал Кубка мира по плаванию в ластах. Новосибирские спортсмены Алексей Казанцев, Павел Кабанов, Владимир Журавлёв, Дмитрий Лапшин, Роман Малетин и Никита Кожевников в олимпийском бассейне «Сулейман Эроль» завоевали 11 медалей.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Максимом Сульгиным