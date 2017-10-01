Во дворе на Линейной раскопали яму — а закапывать не стали

Яму раскопали для ремонта теплосетей

Жители дома № 122 по улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска жалуются на большую яму. По словам местных жителей, сроки окончания работ постоянно сдвигаются по неизвестной причине, а в яме скапливается мусор.







«С 30 августа этого года у дома по улице Линейной, 122 раскопана большая яма. Последний раз там работали в начале сентября. С тех пор в ней ничего не делали, в яме скапливаются бутылки и мусор, которые туда скидывают безответственные граждане. Как только подходит срок — дату окончания работ двигают на 15 дней. Бесконечный ремонт какой-то», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ местный житель Александр.





Сроки постоянно сдвигаются





«Работы проводит "СИБЭКО", никаких сроков нам не называют. Все вопросы надо адресовать именно к ним. Они раскопали полрайона, пустили тепло и горячую воду в дома, но яму не закопали. Линейная — не проезжая улица, вот и возникают неудобства для наших жильцов. Теплотрасса принадлежит "СИБЭКО", они выполняют работы. Видимо, сейчас они заняты подачей тепла в дома, а всё остальное отложили на потом. Мы тут ни при чём, сами ждём, когда это всё кончится. Мы такие же пострадавшие», — рассказал НГС.НОВОСТИ председатель правления ТСЖ «Товарищество» Александр Качинский.





Получить оперативный комментарий в АО «СИБЭКО» корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось.





Недавно жителю Троллейного жилмассива Новосибирска пришел ответ из мэрии на заявку, оставленную на муниципальном портале «Мой Новосибирск», — через два года после сообщения на сервисе власти признались, что дорогу отремонтировать не смогут.