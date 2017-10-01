ХК «Сибирь» возьмёт с собой в Казань двух болельщиков из детских домов

Ребята уже познакомились с хоккеистами
Ребята уже познакомились с хоккеистами

Хоккейный клуб «Сибирь» продолжает радовать своих болельщиков. Сегодня стало известно, что на матч в Казани 2 октября вместе с новосибирской командой поедут два болельщика из детских домов Новосибирской области. 


Ребят выбрали по результатам конкурса на лучшее сочинение «Почему я люблю Сибирь» среди воспитанников детских домов Новосибирска и НСО.


«Всего в конкурсе приняли участие 25 детей из семи детских домов. Изначально мы планировали, что победитель будет один, но в итоге не смогли отдать предпочтение кому-то одному и выбрали два лучших сочинения! Наши победители — 15-летний Денис Тюлин из МКУ "Центр помощи детям" и 16-летний Евгений Кайгородов из МБУ "Центр помощи детям"», — сообщается на официальном сайте ХК «Сибирь».


В пятницу сотрудники хоккейного клуба привезли ребят в Новосибирск, где во время тренировки они познакомились с игроками. Сейчас дети ждут поездки в Казань вместе с любимой командой.


Вчера «Сибирь» поздравила с днём рождения свою 99-летнию болельщицу Таисию Фёдоровну. Подарки на дом ей привёз левый нападающий «Сибири» Андрей Сигарёв. Видеоролик с поздравлением появился в группе хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте».

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