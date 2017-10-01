Мужчина погиб в столкновении двух грузовиков под Новосибирском

Удар был такой силы, что у грузовика оторвало двери

30 сентября в 21:00 на 1-м километре трассы Харино – Усть-Чем в Искитимском районе Новосибирской области при столкновении двух грузовиков погиб мужчина.







«Управляя автомобилем "ФАВ", 30-летний мужчина по неустановленной причине совершил наезд на грузовой "Шанхай", стоящий на обочине дороги. В результате ДТП водитель "ФАВ" от полученных травм скончался на месте. По факту дорожной аварии проводится проверка, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются», — сообщается в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





Сейчас сотрудники полиции устанавливают детали происшествия. Очевидцы говорят, что аварии можно было избежать, если бы грузовик обозначили знаками.





«Этот самосвал там стоял еще днём. Я сам чуть не попал в аварию. Примерно в 20:00 ехал в карьер. Навстречу ехал трактор, у него впереди, естественно, включён свет, из-за света самосвала не было видно. Я сообщил охране "Восточного" (угольный разрез в нескольких километрах от деревни Харино. — А.С.), что авария будет 100% , потому что самосвал стоял прямо на полосе. Ни огней, ни знака нет. В 21:12 поступило сообщение в нашу группу об аварии, она произошла прямо перед одной из наших машин. Парня зажало, он был без сознания, но пульс прощупывался, охранник с разреза проверял. До двух часов ночи все глаз не смыкали. Надеялись, что парень выживет», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец последствий аварии Александр.





Аварии — не редкость для Новосибирска. Вчера на перекрёстке Старого шоссе и Прибрежного переулка в результате ДТП пострадала беременная девушка.