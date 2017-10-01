В Новосибирске браконьер наловил рыбы на 100 тысяч рублей

Мужчина использовал запрещенные ставные сети

В Новосибирске полиция задержала браконьера, наловившего рыбы на 100 тысяч рублей. Мужчину задержали в ходе рейда «Рыболов» на Новосибирском водохранилище.







«Сотрудники ЛО МВД России в речном порту Новосибирска задержали неработающего, ранее судимого 55-летнего новосибирца. Как выяснилось, к моменту прибытия транспортных полицейских браконьер выловил более 600 особей рыбы. Такого результата он достиг при помощи ставных сетей, которые являются незаконным орудием лова», — сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.





У мужчины изъяли лодку, пойманную рыбу и сети. По предварительным данным, материальный ущерб причинён более чем на 100 тысяч рублей. По данному происшествию возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».





Ранее полицейские возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, которые, по версии следствия, украли 650 противоугонов с железнодорожных рельсов между станциями Инская и Издревая.