«Фольксваген» влетел в металлическое ограждение в Октябрьском районе


В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал

30 сентября в 23:10 на перекрестке улиц Воинская и Никитина в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с участием Volkswagen Passat и Lada Granta. Уходя от столкновения, водитель «Фольксвагена» врезался в металлическое ограждение.


«"Лада" двигалась по Воинской со стороны улицы Гурьевской, "Фольксваген" — по улице Никитина со стороны улицы Панфиловцев. "Лада" пересекала перекресток на красный сигнал светофора, из-за чего водитель "Фольксвагена" резко затормозил и начал уходить от столкновения. Благодаря этому касания между автомобилями не было, а "Фольксваген" улетел через бордюр и, пробив металлическое ограждение, оказался на тротуаре», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По словам аваркомов, в аварии никто не пострадал.


Аварии — не редкость для Новосибирска. Вчера на перекрёстке Старого шоссе и Прибрежного переулка в результате ДТП пострадала беременная девушка

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