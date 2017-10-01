В Новосибирске за ночь сгорели 3 автомобиля

Машины загорелись с интервалом в час

Ночью 30 сентября в Октябрьском районе Новосибирска сгорели три автомобиля. Возгорания произошли в промежутке с 4:00 до 5:00. Все три автомобиля имеют одинаковые повреждения — загорелось переднее крыло.







«Было три поджога с интервалом в час. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Сейчас проводится расследование и устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления. Все случаи поджогов произошли в ночь на 30 сентября. На улице Бориса Богаткова загорелась "ГАЗель", в результате возгорания было повреждено правое переднее крыло автомобиля. На улице Лескова — также автомобиль "ГАЗель", также повреждено переднее крыло. Последний случай на улице Чехова: у Toyota Camry повреждена передняя часть автомобиля», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





Жители окрестных домов утверждают, что это уже не первые поджоги автомобилей в Октябрьском районе. В прошлом месяце сгорели еще пять машин, причиной возгорания тогда назвали поджог.





По данному происшествию возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога».





Ночью 19 июля на ул. XX Партсъезда в Кировском районе Новосибирска вспыхнул припаркованный «Ниссан Теана», огонь перекинулся на соседний автомобиль. Наиболее вероятной причиной возгорания тогда назвали поджог.