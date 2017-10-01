В Октябрьском районе «Ниссан» столкнулся со «Скорой помощью»

В ДТП никто не пострадал 
В ДТП никто не пострадал 

Авария случилась на перекресте улиц Кошурникова и Бориса Богаткова. Когда произошло столкновение, экипаж «Скорой помощи» ехал на вызов.


По данным сотрудников мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, водитель «Ниссана» двигалась по Кошурникова в сторону улицы Никитина. «Скорая помощь» — с Бориса Богаткова в сторону улицы Есенина.


«Водитель "Скорой" пояснил, что двигался на вызов с проблесковыми маячками и сиреной и проезжал перекресток на красный сигнал светофора. Водитель "Ниссана" утверждает, что она двигалась на зеленый сигнал светофора и не заметила "Скорую", т.к. сирена у нее не работала. Участники спорили по вине», — сообщает «Автоспас».


В ДТП никто не пострадал.


Аварии с участием машин «Скорой помощи» — не редкость для Новосибирска. В конце августа водитель небольшого грузовика протаранил экипаж врачей в Октябрьском районе.  

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