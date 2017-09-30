На Большевистской нашли обгоревший труп женщины

Причину смерти женщины покажет экспертиза

Страшная трагедия разыгралась сегодня днем в Октябрьском районе. Недалеко от одного из домов на улице Большевистская был обнаружен труп женщины.







В пресс-службе Следственного управления СКР по Новосибирской области корреспонденту НГС.Новости рассказали, что парочка бомжей обжила пустырь на Большевистской. Мужчина и женщина построили шалаш. Развели костер. Случился пожар.







«В какой-то момент мужчина отошел. Когда вернулся, он обнаружил женщину без признаков жизни», — рассказали НГС.Новости в пресс-службе ведомства.







В это время к пепелищу начали стекаться люди. Они вызвали пожарных. Сотрудники МЧС позвонили в полицию и Следственный комитет. В настоящее время неизвестно, что именно стало причиной смерти потерпевшей. «Без судебно-медицинского исследования тела рано делать какие-то выводы», — пояснил Алексей Максименко, сотрудник пресс-службы Следственного комитета.







Работники различных ведомств и раньше находили трупы. В июле этого года на территории одного из дачных участков спасатели выкопали тело.

