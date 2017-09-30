В «Красном факеле» прошёл спектакль немецкого режиссёра со сценой любви между сёстрами

Спектакль алматинского театра "Андалузское проклятие" довольно жёсткий и имеет возрастное ограничение

Сегодня в «Красном факеле» показали спектакль Алматинского государственного академического русского театра имени Михаила Лермонтова «Андалузское проклятие», поставленный по известной пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсио Лорки «Дом Бернарды Альбы». В Новосибирск спектакль привезли в рамках российских гастролей казахстанского театра.







«Последнее произведение Лорки рассказывает о судьбе Бернарды Альбы, её пяти дочерях и матери Марии Юзефе. Похоронив второго мужа, Бернарда объявляет восьмилетний траур по отцу её четырёх дочерей, потому что так было заведено в доме её отца и в доме её деда. Она запрещает всем выходить из дома. Всем, кроме старшей дочери Ангустиас, к которой сватается самый красивый парень в округе», - рассказал завлит театра Алексей Гостев.







Главный смысл постановки – показать, что бывает, когда женщин искусственно лишают любви и материнства





По словам Гостева, режиссёр из Германии Дмитрий Билов не отступая от сюжета пьесы, попытался представить происходящее в ирреальном значении и забыть о законах логики. Главный смысл постановки – показать, что бывает, когда женщин искусственно лишают любви и материнства.







«Режиссёрское решение здесь очень жёсткое. В спектакле даже есть намёк на лесбийские отношения между двумя сёстрами, но выглядит эта сцена совсем не пошло. Обычно в этот момент в зале наступает гробовая тишина – видимо, так все ошарашены увиденным», - заметил Гостев.







Одна из интриг спектакля - в том, что единственный мужской персонаж, в который влюблены героини, так и не появился на сцене.







В Новосибирске спектакль показали в рамках программы «Большие гастроли» под патронажем федерального Центра поддержки гастрольной деятельности





Первое представление «Андалузского проклятия» прошло в «Красном факеле» с аншлагом. Завтра в 18:00 спектакль на сцене новосибирского театра будет показан во второй раз. Продолжительность действия – два часа. Возрастное ограничение: 16 лет.







Ещё одни гастроли прошли в Новосибирске в середине сентября в рамках фестиваля «Новая книга». Актриса московского театра «Театр.doc» Марина Клещеева сыграла моноспектакль «Лир Клещ» о своей страшной прошлой жизни с двумя тюремными сроками.