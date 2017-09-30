Новосибирцы заполонили «Галерею Новосибирск» из-за выступления певицы Ханны
В эти выходные свое трехлетие отмечает один из самых известных торговых центров города. В рамках праздника был анонсирован концерт певицы и фотомодели Ханны.
По словам одного из читателей НГС.НОВОСТИ, сейчас здание торгового центра напоминает огромный улей.
«Много тут человек. Люди еще на [всех трех] этажах стоят», — рассказывает он. «Сегодня Ханна выступает, поэтому так много народу».
В социальной сети Instagram тем временем начали появляться первые видеозаписи выступления.
Новосибирцы и ранее с огромной охотой посещали бесплатные выступления поп-звезд. В апреле этого года несколько горожане пришли на выступление Егора Крида, прошедшее в рамках дня рождения «Ауры»
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Сергей Жигальцев
Фото Игоря Полякова