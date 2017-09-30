Новосибирцы заполонили «Галерею Новосибирск» из-за выступления певицы Ханны

«Галерея Новосибирск», центральный вход

В эти выходные свое трехлетие отмечает один из самых известных торговых центров города. В рамках праздника был анонсирован концерт певицы и фотомодели Ханны.







По словам одного из читателей НГС.НОВОСТИ, сейчас здание торгового центра напоминает огромный улей.



ТРЦ «Галерея Новосибирск», вид сверху









«Много тут человек. Люди еще на [всех трех] этажах стоят», — рассказывает он. «Сегодня Ханна выступает, поэтому так много народу».







В социальной сети Instagram тем временем начали появляться первые видеозаписи выступления.



Супер#ханна # Публикация от Налимова Анастасия (@nalimova.anastasiia) Сен 30 2017 в 5:59 PDT









Новосибирцы и ранее с огромной охотой посещали бесплатные выступления поп-звезд. В апреле этого года несколько горожане пришли на выступление Егора Крида, прошедшее в рамках дня рождения «Ауры»

