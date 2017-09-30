Новосибирцы заполонили «Галерею Новосибирск» из-за выступления певицы Ханны

«Галерея Новосибирск», центральный вход 
«Галерея Новосибирск», центральный вход 

 В эти выходные свое трехлетие отмечает один из самых известных торговых центров города. В рамках праздника был анонсирован концерт певицы и фотомодели Ханны.    


По словам одного из читателей НГС.НОВОСТИ, сейчас здание торгового центра напоминает огромный улей.

ТРЦ «Галерея Новосибирск», вид сверху
ТРЦ «Галерея Новосибирск», вид сверху



«Много тут человек. Люди еще на [всех трех] этажах стоят», — рассказывает он.  «Сегодня Ханна выступает, поэтому так много народу».


В социальной сети Instagram тем временем начали появляться первые видеозаписи выступления.

Супер#ханна #

Публикация от Налимова Анастасия (@nalimova.anastasiia)



Новосибирцы и ранее с огромной охотой посещали бесплатные выступления поп-звезд. В апреле этого года несколько горожане пришли на выступление Егора Крида, прошедшее в рамках дня рождения «Ауры»

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