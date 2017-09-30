На Старом шоссе в результате ДТП пострадала беременная девушка

Авария произошла сегодня днем в Первомайском районе

Авария произошла сегодня днем рядом с перекрестком Старого шоссе и Прибрежного переулка (Первомайский район).







«"Фольксваген Туарег" остановился в левом ряду для разворота. За ним двигались микроавтобус и "Тойота Карина". Водитель микроавтобуса, увидев, что "Фольксваген" стоит на разворот, резко перестроился в правый ряд, а водитель "Тойоты" уйти из левого ряда не успел. "Тойота" экстренно тормозила 26 метров, ударила "Фольксваген" в задний левый угол, и ее заднюю часть забросило в правый ряд на "Москвич"», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск.







По информации аваркомов, в результате аварии пострадала беременная пассажирка «Тойоты» — ее увезли на «Скорой помощи».







За сегодняшний день это уже второе ДТП, в котором пострадало более двух машин. В полночь в районе «Мелькомбината» водитель «Тойоты» зацепила сразу три автомобиля.

