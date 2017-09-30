Под Новосибирском с перестрелкой обезвредили диверсионно-разведывательную группу

В рамках военных учений в Новосибирской области обезвредили диверсионную группу
В рамках военных учений в Новосибирской области обезвредили диверсионную группу

Сегодня на официальной странице Министерства обороны Российской Федерации соцсети «ВКонтакте» появилось видео о командно-штабных учениях РВСН, которые прошли в Новосибирской области. 


«Инженеры ракетного соединения обнаружили и разминировали учебные мины на маршрутах движения колонны ПГРК "Ярс". На подступах к полевым позициям была обнаружена и обезврежена диверсионно-разведывательная группа противника, после чего для дальнейшего прикрытия опасных направлений были использованы универсальные минные заградители», — сообщается на официальной странице Миноброны России. 


В понедельник 25 сентября НГС.НОВОСТИ сообщили о заявлении Министерства обороны РФ по поводу готовящихся масштабных учений ракетных войск в Новосибирской области.



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