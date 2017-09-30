Новосибирцы кинулись «переобувать» автомобили





Новосибирцы кинулись менять летнюю резину на зимнюю в связи с обещанными на неделе заморозками

В Новосибирске началась активная замена летней автомобильной резины на зимнюю в связи с обещанными на следующей неделе заморозками: 2 октября в отдельных районах области пройдут дожди и выпадет снег, а ночью будет минусовая температура. На некоторых шиномонтажках предупреждают: к ним записываться надо заранее.





«Очень много звонков. С 5-го по 8-е [октября] обещают холода и очень много желающих ["переобуться"]. Полегче будет с записью, конечно, если к нам приехать, а не вызывать специалистов на место», — сообщила менеджер сети шиномонтажа Kolecity и добавила, что с заказом выездного шиномонтажа стоит озадачиться примерно за неделю.







Цена выездного шиномонтажа в Kolecity — 1800 рублей, «переобувка» на самой шиномонтажке — 1090 рублей. В эту сумму входит монтаж и демонтаж четырёх колес, балансировка, подкачка, замена ниппеля и упаковка резины в пакет. Расчёт менеджер произвела по средним параметрам — на 15-дюймовое колесо.







В автосети «Резиновая подкова» проводят шиномонтаж только у себя и стоит так называемый стандартный пакет услуг 1500 рублей. Записываться придётся, уточнила менеджер «Резиновой подковы», дня за два-три.







Не сразу смогут принять для «переобувки» и в других шиномонтажных. Правда, в компании «Альянс Авто» предложили приехать на следующий день. И заплатить за всё 1050 рублей плюс 100 рублей за мешки для колес, которые в других местах уже включены в стоимость.







В прошлом году процесс смены летней автомобильной резины на зимнюю начался гораздо позже. ГИБДД призывала водителей заранее «переобуться» только в середине октября.