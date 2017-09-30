Хоккейный клуб «Сибирь» поздравил с днём рождения свою 99-летнюю болельщицу

Подарок на день рождения 99-летней болельщице ХК «Сибирь» лично вручил левый нападающий клуба Андрей Сигарёв, играющий под номером 36
Подарок на день рождения 99-летней болельщице ХК «Сибирь» лично вручил левый нападающий клуба Андрей Сигарёв, играющий под номером 36

Хоккейный клуб «Сибирь» поздравил с днём рождения свою 99-летнию болельщицу Таисию Фёдоровну. Подарки на дом ей привёз левый нападающий «Сибири» Андрей Сигарёв. Видеоролик с поздравлением появился сегодня в группе хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте».


«О Таисии Федоровне мы узнали от её дочери Ирины. Недавно она написала нам о 99-летии своей матери, которая является и нашей болельщицей! На игры в силу возраста и здоровья она не ходит, но следит за командой по телевизору! Мы решили, что для такого особенного человека поздравление тоже должно быть особенным и нанесли ей неожиданный визит!» — написано на странице ХК «Сибирь».


У Таисии Фёдоровны трое детей, девять внуков, четырнадцать правнуков и одна праправнучка, как сообщается тут же в группе. Живёт 99-летняя хоккейная болельщица где-то в отдалённом районе Новосибирска. 


Выяснить, где именно живёт Таисия Фёдоровна, а также другие детали этого поздравления не удалось. Руководитель пресс-службы ХК «Сибири» Мария Левинская прервала обращение по телефону корреспондента НГС.НОВОСТИ замечанием, что у неё выходной и звонить следует в понедельник. 



Хоккейный клуб «Сибири» часто идёт на какие-то необычные акции. Недавно здесь помогли молодому человеку сделать предложение руки и сердца своей девушке прямо во время хоккейного матча. Для этого парня переодели в Снеговика. 

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