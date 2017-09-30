На привокзальной площади выстроились фуры

Белорусские машины привезли товар на открывшуюся сегодня ярмарку


Белорусские фуры
Белорусские фуры

30 сентября перед зданием вокзала Новосибирск-Главный выстроилось больше 10 фур — машины привезли продукты и товары из Белоруссии. 


Белорусская ярмарка открылась 30 сентября на площади Гарина-Михайловского. В Новосибирск приехали представители 28 предприятий, которые будут торговать продуктами, одеждой и обувью. 


В прошлый раз машины стояли прямо на площади Ленина, перед ТЦ «Аркада». Тогда губернатор Владимир Городецкий осудил выбор площадки. В этом году власти решили перенести ее на привокзальную площадь. «Так ярмарку смогут посетить больше людей — не только жители города, но и жители области», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Сегодня белорусскую ярмарку посетили мэр Анатолий Локоть и губернатор Владимир Городецкий. Что там можно купить и по каким ценам, можно будет узнать из репортажа НГС.НОВОСТИ. 

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