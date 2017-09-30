Мужчине проломили лоб камнем после просьбы закурить

Происшествие случилось ночью возле магазина

В пятницу около 6:00 бригада «скорой помощи» госпитализировала 46-летнего мужчину с пробитым лбом. Происшествие случилось ночью возле магазина на улице Коммунистическая посёлка Маслянино.







«По предварительным данным, в ходе конфликта подозреваемый бросил в потерпевшего камень. Очень серьёзная травма была, но тем не менее он (пострадавший. – И.К.) разговаривал, несмотря на проломленную голову. Непонятно только, где потерпевший три часа находился, так как, с его слов, это случилось около трёх ночи. Скорее всего, что-то перепутал. Задержали подозреваемого практически сразу. Оба были в состоянии алкогольного опьянения и ранее не знакомы», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе областной полиции.







Задержанным оказался 29-летний житель села Мамоново Маслянинского района, ранее судимый за кражу и угон. В полиции задержанный объяснил, что попросил у прохожего закурить, а тот ему нехорошо ответил. По данному происшествию возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».







В прошлом году за отказ дать покурить компания из шести пьяных молодых людей избила и ограбила прохожего. Вся компания была задержана через неделю.

