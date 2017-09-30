Новосибирцы собрались на набережной преодолеть себя

Легкоатлетический забег «Преодолей себя»
Легкоатлетический забег «Преодолей себя»

30 сентября утром на Михайловской набережной прошел легкоатлетический забег «Преодолей себя», в котором приняли участие около 30 новосибирцев. 


Разминка
Разминка



«Сюда пришли все желающие, которые любят здоровый образ жизни. В основном пенсионеры и школьники. Уже лет 30, наверное, проводим это мероприятие», — рассказал энтузиаст, организатор мероприятия Юрий Серебров. Сам он, по его словам, является рекордсменом мира по плаванию в холодной воде, пробежал 100-километровый забег и участвовал в 56 марафонах. 


Организатор забега Юрий Серебров
Организатор забега Юрий Серебров


Участников забега «Преодолей себя» разделили на пять возрастных групп: «до 18 лет», «от 18 до 30 лет», «от 30 до 50 лет», «от 50 до 60 лет», «от 60 до 70 лет и старше».


Серебров — не единственный энтузиаст, который проводит бесплатные оздоровительные мероприятия для новосибирцев. Например, в Первомайском сквере все лето проходили занятия по гимнастике под руководством Владимира Ефремова. 

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