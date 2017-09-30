Судебные приставы попытались арестовать картошку в счет долга за свет и тепло

Новосибирец был должен «СИБЭКО» за свет и тепло 80 тысяч

Судебные приставы Калининского района взыскали задолженность с новосибирца не совсем обычным способом. Угроза ареста картошки заставила неплательщика рассчитаться.







По данным ведомства, новосибирец задолжал АО «СИБЭКО» порядка 80 тысяч рублей за свет и тепло. Приставы выяснили, что 40-летний должник решил заработать на сезонной перепродаже картофеля и лука, и пришли на место торговли.







«Визит судебных приставов застал мужчину за получением денежных средств от очередного благодарного покупателя. Должностные лица сообщили гражданину, что арестовывают товар в счёт погашения задолженности, что вызывало у неплательщика бурю негодования», — сообщает пресс-служба Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.







Не пожелав расставаться с картошкой, новосибирец на месте и в полном объеме погасил задолженность перед энергетиками.







Иногда судебным приставам приходится решать семейные драмы. Несколько дней назад сотрудники ведомства помогли выселить из квартиры бывшую жену горожанина.

