Судебные приставы попытались арестовать картошку в счет долга за свет и тепло

Новосибирец был должен «СИБЭКО» за свет и тепло 80 тысяч 
Новосибирец был должен «СИБЭКО» за свет и тепло 80 тысяч 

Судебные приставы Калининского района взыскали задолженность с новосибирца не совсем обычным способом. Угроза ареста картошки заставила неплательщика рассчитаться.


По данным ведомства, новосибирец задолжал АО «СИБЭКО» порядка 80 тысяч рублей за свет и тепло. Приставы выяснили, что 40-летний должник решил заработать на сезонной перепродаже картофеля и лука, и пришли на место торговли.


«Визит судебных приставов застал мужчину за получением денежных средств от очередного благодарного покупателя. Должностные лица сообщили гражданину, что арестовывают товар в счёт погашения задолженности, что вызывало у неплательщика бурю негодования», — сообщает пресс-служба Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.


Не пожелав расставаться с картошкой, новосибирец на месте и в полном объеме погасил задолженность перед энергетиками.


Иногда судебным приставам приходится решать семейные драмы. Несколько дней назад сотрудники ведомства помогли выселить из квартиры бывшую жену горожанина.  

Прочтений: 239
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено