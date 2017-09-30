Молодого новосибирца раскритиковали наставники шоу «Голос»

Наставники не повернулись к Артуру, но отметили, что в ноты он попадает идеально

Очередной выпуск шоу голос на 1 канале прошел 29 сентября. В нем показали выступление 22-летнего новосибирца Артура Аржакова, который спел песню Филиппа Киркорова «Полетели». Однако никто из наставников не повернулся к Артуру, поэтому в следующий этап конкурса он не прошел.







«Когда я сижу спиной и слушаю такого вокалиста, как вы, я прекрасно отдаю отчет, что мне в жизни так не спеть, даже приблизительно, - выступил после выступления участника наставник шоу Леонид Агутин. – Но, я лично сам не согласен с этой постановкой вопроса, с этой манерой просто петь. Я не смог (нажать кнопку), хотя прекрасно отдаю себе отчет, что вокальные данные, природные данные, у вас шикарные».







Пелагея согласилась с коллегой, при этом отметила, что эта манера исполнения идет Артуру, но она «просто не знала, что делать дальше».







Александр Градский, еще во время выступления участника отметил, что он поет очень точно, однако ему тоже не по душе эта манера исполнения. «Дело в том, что Кирокоров не коверкает русский язык. Вы начинаете петь, идеально попадаете в ноты. Думаю: "Ну, елки-палки, зачем он это делает"», — рассказал о своих впечатлениях наставник. В итоге мэтр посоветовал ему выветреть это из головы: «Если ты берешься делать какую-то песню, то возьми ее по-русски спой, мать честная».







Новосибирцы нередко были участниками шоу «Голос», в том числе проходили первый этап. Так, в прошлом году, наставники повернулись к новосибирской певице Елене Акимовой, которая спела «7 seconds» дуэта сенегальского певца Юссу Н'Дур и шведской певицы Нене Черри.





