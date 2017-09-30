На Большевистской водитель «Тойоты» попала в ДТП с участием четырех машин

Вначале «Тойота» задела крыло «Хюндай»
Вначале «Тойота» задела крыло «Хюндай»

Авария произошла сегодня в полночь рядом с новосибирским «Мелькомбинатом» (Большевистская, 135). В ДТП пострадало четыре машины: «Тойота», «Хюндай», «Мерседес» и «Киа». 


Как рассказали НГС.НОВОСТИ сотрудники Службы аварийных комиссаров «Альянс», за рулем «Тойоты» находилась женщина. Первым удар в крыло получил «Хюндай»: «Потом "Мереседес" протащила несколько метров, и оба уперлись в "Киа"».


«По словам участников, женщина находилась в состоянии опьянения», — поясняют аваркомы «Альянса».  


По предварительным данным, медработники госпитализировали два человека: пассажирку «Тойоты» и водителя «Мерседеса» с подозрением на перелом позвоночника.  Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.


За минувшие сутки это уже третье ДТП, в котором пострадали люди. Днем на Бориса Богаткова водитель «Тойоты» врезался в «Мазду». В 22:40 на Владимировской столкнулись две легковые машины. По нашим данным, в лечебные учреждения города доставили как минимум три человека. 

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