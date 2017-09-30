Троих новосибирцев увезли в больницу после ДТП на Владимировской

Два человека были доставлены во «Вторую скорую» 
Два человека были доставлены во «Вторую скорую» 

В результате аварии пострадало несколько человек. Все они были доставлены в лечебные учреждения города.


По телефону горячей линии ГУВД Новосибирска пояснили, что в 22:40 на Владимировской столкнулись две легковые автомашины. В полиции не назвали точное количество пострадавших и марки машин. По нашим данным, в городские больницы было доставлено как минимум три человека — двое из них во 2-ю больницу скорой помощи.

     

«Врачи говорят про троих [пострадавших]: пенсионер с серьёзным травмами, мужчина помоложе с лёгкими, ещё один в горбольнице, — сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ. — По предварительным данным, столкнулась "Субару" и "Нива"». 


За сегодняшний это второе ДТП, в котором пострадали люди. Днем на Бориса Богаткова водитель «Тойоты» врезался в «Мазду». В результате столкновения в больницу попала женщина. 

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