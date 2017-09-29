В Первомайском районе под суд пошли подозреваемые в нападении на женщину и ребенка

Преступление произошло в ночь на 3 июня этого года
Преступление произошло в ночь на 3 июня этого года

Прокуратура Первомайского района отправила на скамью подсудимых двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении. Одной из жертв оказалась 13-летняя девочка.


По данным следствия, в ночь на 3 июня двое новосибирцев проникли в дом по улице Инвентарная. В помещении находились женщина и девочка-подросток. Избив их деревянными палками и угрожая ножом, подозреваемые потребовали отдать им чужое имущество.


«Один из злоумышленников сдавливал рукой шею 13-летней девочки, препятствуя поступлению в её лёгкие воздуха, тем самым применил насилие, опасное для жизни и здоровья человека. В результате разбойного нападения мужчинам удалось завладеть имуществом на общую сумму 8 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.


В настоящее время 40- и 29-летний подозреваемые находятся под стражей. Им инкриминируют ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Максимальное наказание по этой статье составляет 12 лет лишения свободы. 


Иногда разбойным нападением может закончиться даже невинное знакомство на сайте. В апреле этого года полиция сообщила об окончании расследования дела о нападении на двух девушек в Ленинском районе Новосибирска.

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