Видео: Рома Зверь улетел из Новосибирска на вертолете

Солист поп-рок-группы «Звери» Роман Билык улетел из Новосибирска в Томск на вертолёте.





Видео Роман Билык, более известный под псевдонимом Рома Зверь, разместил в своём аккаунте в Instagram сегодня.





Костя Лабецкий @ice7pilot подбросил в Томск. Встречаемся вечером. #зверитур2017 #акустикалучшее #туровыезаметки #моменты #ромазверь Публикация от Рома Зверь (@romanbilyk) Сен 28 2017 в 11:59 PDT





В группе «Споттинг Новосибирска» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что Роман летел из Новосибирска (Мочище) в Томск (Головкино) на вертолёте Robinson под управлением экс-басиста группы Константина Лабецкого.





27 сентября в новосибирском ДКЖ прошёл концерт группы «Звери» — Роман пел про любовь, играл на гитаре самые известные песни в новых аранжировках, например с балалайкой, саксофоном и трубой. Сегодня вечером у группы концерт в Томске.