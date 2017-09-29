Видео: Рома Зверь улетел из Новосибирска на вертолете
Солист поп-рок-группы «Звери» Роман Билык улетел из Новосибирска в Томск на вертолёте.
Видео Роман Билык, более известный под псевдонимом Рома Зверь, разместил в своём аккаунте в Instagram сегодня.
В группе «Споттинг Новосибирска» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что Роман летел из Новосибирска (Мочище) в Томск (Головкино) на вертолёте Robinson под управлением экс-басиста группы Константина Лабецкого.
27 сентября в новосибирском ДКЖ прошёл концерт группы «Звери» — Роман пел про любовь, играл на гитаре самые известные песни в новых аранжировках, например с балалайкой, саксофоном и трубой. Сегодня вечером у группы концерт в Томске.
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Ксения Евдокимова
Фото на превью Ирины Ваниной
Видео instagram.com/romanbilyk