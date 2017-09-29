Над левым берегом поднялся столб чёрного дыма

Над микрорайоном ОбьГЭС в Новосибирске поднялся столб дыма — читатели пишут, что горит ангар.


Над микрорайоном поднялся чёрный столб дыма
Над микрорайоном поднялся чёрный столб дыма


«Заметила дым в 18:45, когда шла по улице Молодости. Горит ангар», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидица.


Пожар на ОбьГЭСе
Пожар на ОбьГЭСе


Горожане видят дым даже около планетария. «Что-то прямо сейчас сильно горит на левом берегу», — написал читатель.


Дым видно около планетария
Дым видно около планетария


Читатель прислал в группу НГС в соцсети «ВКонтакте» видео пожара на ОбьГЭСе. Видео снято из жилого дома на станции «Сеятель» в правобережной части Советского района — на горизонте поднимается огромный столб дыма, который автор ролика сравнивает с ядерным грибом.




«Пожар на территории промышленного предприятия на улице Варшавская. Пожарно-спасательные подразделения Советского района выехали туда в 18:46, на месте работают три автоцистерны. Горит металлический ангар, сильное задымление внутри», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.


Хозяин ангара пояснил пожарным, что внутри проводили монтажные работы и вдруг загорелся утеплитель. Из ангара успели выйти все люди.


Читатель НГС сделал фотографию дыма на ОбьГЭСе из окна самолёта, который заходил на посадку.


Пожар на ОбьГЭСе из окна самолёта
Пожар на ОбьГЭСе из окна самолёта


Недавно на территории завода «Сибсельмаш» в Ленинском районе загорелось заброшенное защитное сооружение. Как оказалось, внутри горел мусор, было много дыма.

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