Над левым берегом поднялся столб чёрного дыма

Над микрорайоном ОбьГЭС в Новосибирске поднялся столб дыма — читатели пишут, что горит ангар.





Над микрорайоном поднялся чёрный столб дыма





«Заметила дым в 18:45, когда шла по улице Молодости. Горит ангар», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидица.





Пожар на ОбьГЭСе





Горожане видят дым даже около планетария. «Что-то прямо сейчас сильно горит на левом берегу», — написал читатель.





Дым видно около планетария





Читатель прислал в группу НГС в соцсети «ВКонтакте» видео пожара на ОбьГЭСе. Видео снято из жилого дома на станции «Сеятель» в правобережной части Советского района — на горизонте поднимается огромный столб дыма, который автор ролика сравнивает с ядерным грибом.









19:33





«Пожар на территории промышленного предприятия на улице Варшавская. Пожарно-спасательные подразделения Советского района выехали туда в 18:46, на месте работают три автоцистерны. Горит металлический ангар, сильное задымление внутри», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.







Хозяин ангара пояснил пожарным, что внутри проводили монтажные работы и вдруг загорелся утеплитель. Из ангара успели выйти все люди.





19:49

Читатель НГС сделал фотографию дыма на ОбьГЭСе из окна самолёта, который заходил на посадку.





Пожар на ОбьГЭСе из окна самолёта





Недавно на территории завода «Сибсельмаш» в Ленинском районе загорелось заброшенное защитное сооружение. Как оказалось, внутри горел мусор, было много дыма.