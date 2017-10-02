Миллион под кроватью: сибирячку оправдали по делу о краже из коттеджа богача

Николай Епанчинцев утверждает, что его бывшая сожительница украла у него миллионы

Новосибирский областной суд оправдал 40-летнюю Оксану Михееву, приговорённую к условному сроку за кражу крупной суммы денег, украшений и фарфорового сервиза у бывшего гражданского мужа.







«Судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда приняла решение оправдать её по всем составам преступления в связи с тем, что она его не совершала, и признать за ней право на реабилитацию», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ адвокат Михеевой Наталья Юзжалина.







По словам адвоката, в преступлении женщину обвинил её бывший сожитель Николай Епанчинцев.





«Официально они в браке не состояли, но жили вместе около 10 лет, у них двое совместных детей — обе девочки. В июне 2015 года она ушла из дома, и после этого родилось обвинение в том, что она якобы украла у него денежные средства, которые хранились в сумке под кроватью на втором этаже, украла золотые украшения и так далее. Причём свидетели обвинения, их совместные друзья, говорят о том, что сумма [ущерба, которую заявлял мужчина] возрастала и возрастала, с каждым разом становилась всё больше», — описала обвинения в адрес подзащитной Наталья Юзжалина.







Сначала в подробностях уголовного дела разбирался Заельцовский районный суд. Как следует из приговора, супружеская пара с двумя детьми жила в двухэтажном особняке в Заельцовском районе Новосибирска. Именно в этом доме, по версии Епанчинцева, и произошло преступление.







Потерпевший в своих показаниях пояснял, что он обеспеченный человек: занимается мануальной терапией, зарабатывает на разведении голубей, продаёт породистых лошадей и щенков алабая. Кроме того, у него есть накопления с 1990-х годов. Но с некоторых пор он стал замечать, что из тайников исчезают крупные суммы денег, и пришёл к однозначному выводу — их ворует жена.





По версии новосибирца, ещё за несколько лет до разрыва его жена





украла из лежавшей под кроватью сумки 1 млн 685 тысяч рублей, обменяла их на доллары и растратила.





Кроме того, мужчина заподозрил бывшую возлюбленную в краже набора фарфоровой посуды за 80 тысяч рублей, украшений на 5,4 млн рублей, а также в исчезновении ещё 4 млн рублей из серванта и 5,5 млн рублей из сумки под кроватью.







Оксана Михеева свою вину не признала и в суде заявила, что эти деньги, украшения и сервиз не брала. По словам женщины, ещё до расставания муж начал устраивать ей скандалы: обвинял её в том, что она якобы ему изменяет, что она и её родственники крадут его деньги. В итоге у женщины появилось желание разойтись. Побег она организовала с помощью своих родственников и уехала с детьми, оставив в доме свои украшения.





Из показаний свидетелей следует, что ни во время побега, ни после него никто не видел у Оксаны Михеевой ни украшений, ни фарфоровой посуды, за кражу которых её осудили.







«В доме её родителей, где она сейчас проживает, проводили обыск и ничего не нашли», — рассказала адвокат Наталья Юзжалина.







Заельцовскому районному суду версия потерпевшего показалась более убедительной. 29 мая 2017 года суд признал Оксану Михееву виновной в краже, приговорил её к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно и обязал её выплатить бывшему мужу всю сумму ущерба — 16 млн 665 тысяч 470 рублей. Как уточнила Юзжалина, также суд наложил обеспечительный арест на земельный участок с коттеджем, который оформлен на подсудимую.





«Прямых доказательств виновности Оксаны Михеевой ни в судебном заседании, ни в ходе предварительного следствия добыто не было. Поэтому мы с адвокатом Оксаной Павловной Боцан написали апелляционные жалобы со всеми своими доводами. Указали, что всё обвинение строится на противоречивых показаниях одного лишь человека — потерпевшего, который при этом не был очевидцем кражи», — рассказала Наталья Юзжалина.







В пресс-службе Новосибирского областного суда подтвердили, что 28 сентября апелляционная инстанция отменила приговор Заельцовского районного суда и оправдала Оксану Михееву.





В свою очередь Николай Епанчинцев сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что собирается обжаловать оправдательный приговор. «Несправедливо. Несмотря на доказательства, суд её освобождает [от уголовной ответственности]. Непонятно, что такое творится в нашей правовой системе. Мне не нужно было, чтобы её посадили. Мне нужно было единственное — чтобы она со мной рассчиталась, отдала мне всё [украденное] и дом ещё вернула мой. Я на неё дом оформил, соляные пещеры там хотел делать», — поясняет мужчина.





Он уверен, что драгоценности и фарфор спрятаны у Оксаны Михеевой и что, кроме неё и её родственников, украсть деньги из дома не мог никто.





Далеко не всегда подсудимым удаётся добиться замены обвинительного приговора на оправдательный. Порой происходит и наоборот, как это было в случае с нашумевшим делом о шприце с лидокаином. Если в первый раз Ленинский районный суд признал новосибирца Александра Филиппова невиновным в убийстве родного брата, то во время пересмотра этого дела вынес подсудимому суровый приговор.

