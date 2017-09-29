Инспектор Ростехнадзора попался на взятке в 12,5 тысячи

Инспектор Ростехнадзора получил деньги за разрешение подключить склад к теплу

49-летний сотрудник новосибирского Ростехнадзора признался в получении взятки — инспектор отдела по надзору за тепловыми электростанциями получил 12,5 тысячи рублей.







28 сентября следователи второго отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело по получению должностным лицом взятки (ч. 1 ст. 290 УК РФ). Случай выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции.







«По данным следствия, в январе 2017 года подозреваемый в Кировском районе получил от представителя индивидуального предпринимателя незаконное вознаграждение в 12,5 тысячи рублей за выдачу разрешения на подключение построенного на Северном проезде склада к тепловым электроустановкам», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Алексей Максименко.







Максименко добавил, что законных оснований отказывать в выдаче разрешений на подключение не было. «По существу подозрения фигурант дела дал признательные показания», — сказал представитель областного управления СК.





В Следственном комитете говорят, что за последний месяц это уже пятое уголовное дело, которое возбуждают в отношении сотрудников новосибирского Ростехнадзора. Подозреваемая по четырём из них — 36-летняя главный государственный инспектор, сейчас женщина находится под домашним арестом.

