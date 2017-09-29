Вандалы изуродовали стенды в Заельцовском парке

В Заельцовском парке Новосибирска вандалы изуродовали три стенда с картами и историческими баннерами.


О том, что таблички повредили, их хозяева узнали накануне, 28 сентября.


«О происшествии нам рассказал лесник. При беглом осмотре мы обнаружили три испорченных стенда — всего их в парке около десятка. Раньше такого не случалось. Все карты и указатели устанавливала группа энтузиастов, в том числе я, за свой счет — это частная инициатива, никаких грантов и финансирования мы не получали. Теперь придется все восстанавливать», — прокомментировал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Вячеслав Карманов, создатель и хранитель этнопарка «Территория Сибири», который расположен в Заельцовском парке.


Из одного стенда вырезали карту
Из одного стенда вырезали карту


Одна из карт была полностью вырезана из деревянного обрамления, другой стенд с картой парка просто погнули. На третьем стенде, который стоит на месте окопа времён Второй Мировой войны, баннер исписали ручкой.


Другой стенд с картой погнули
Другой стенд с картой погнули


Стенды с картами на перекрестках Заельцовского парка и прилегающего к нему Дендропарка появились летом 2016 года. На них обозначены такие достопримечательности, как вбитая в дерево подкова 1931 года и учебные окопы времен Великой Отечественной войны, а также все тропы и велодорожки. 


Среди самых известных случаев вандализма, о которых НГС.НОВОСТИ также рассказывали в последнее время, было происшествие с монументом Николаю II и цесаревичу Алексею у собора Александра Невского.

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