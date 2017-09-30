Посетителям нового ресторана предложили делать заказ через терминалы





Терминалы самообслуживания в ресторане «Таверна»

В Новосибирске открылся ресторан, посетители которого могут сделать заказ через специальные терминалы — новая система заказов заработала в ресторане «Таверна», который открылся 27 сентября в бизнес-центре «Бутон» на Красном проспекте.





«Есть случаи, когда люди, например, хотят принять решение наедине с самим собой, чтобы им никто ничего не навязывал, — объяснил задумку управляющий партнер ресторана Максим Коротких. — Интерфейс таким образом сделан, как покупка в интернет-магазине. Есть описание товара, цена, выход, то есть вся необходимая информация».





Кроме того, по его словам, это экономит фонд заработной платы, так как нужно меньше официантов. Официанты в ресторане есть, однако их задача днем — вынести заказ из кухни на барную стойку и пригласить гостя забрать его, пояснил Коротких, а «вечером уже приносят за столы».





Всего в ресторане 5 терминалов. Очередь, если и бывает, то небольшая и в обеденное время — посетитель ждет не больше двух минут, уверил управляющий.





Кроме «Таверны» в бизнес-центре «Бутон» работает несколько заведений, в том числе ресторан Franklin&Finch, кафе быстрого питания «Бургер Кинг». В конце прошлого года здесь открылся винный бар «Гриль и бутыль», официантов которого вооружили тесаками.