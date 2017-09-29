Полгорода за 10 минут: инспектор ДПС помог страдающему новосибирцу добраться до больницы

Виталий и Любовь Крамчаниновы
Виталий и Любовь Крамчаниновы

Новосибирский инспектор ГИБДД помог мужчине с сильной болью добраться до больницы в утренний час пик.


О поступке сотрудников ДПС редакции НГС.НОВОСТИ рассказала Любовь Крамчанинова, жена заболевшего мужчины. Мужу Любови Виталию 39 лет, он работает в компании «Агротех», которая производит корма для животных.


«Сегодня муж около 9:00 ехал на работу, и у него случились почечные колики. Он сам ехать не мог, бросил машину и позвонил товарищу, тот его забрал и повёз в больницу на своей Mitsubishi. Из Академгородка до "Речного вокзала" они доехали сами, а дальше была огромная пробка. Мужу было очень плохо, его друг увидел сотрудников ДПС на дороге, наперерез всем рядам к ним подъехал и попросил сопроводить до больницы. И быстренько за 10 минут с мигалками доехали. Хочу поблагодарить экипаж ДПС 0428», — рассказала Любовь Крамчанинова.


Женщина добавила, что её мужу стало лучше, сейчас он уже дома.


В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что сегодня утром на Большевистской командир взвода Владимир Луценко проверял работу экипажей ДПС — в это время к сотрудникам подъехал минивэн.


«Мужчина за рулём сильно нервничал, был обеспокоен, что пассажиру плохо. Луценко доложил в дежурную часть о том, что машину необходимо сопроводить до горбольницы. Доехали до больницы за 5–7 минут, после этого Луценко продолжил проверять несение службы экипажей», — пояснили в ГИБДД.


Несколько дней назад ещё один инспектор ГИБДД помог спасти жизнь человеку — благодаря Сергею Мосолову реанимобиль с младенцем проехал больше 25 км от роддома № 4 на улице Адриена Лежена до клиники Мешалкина на Бердском шоссе всего за 20 минут.

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