На вокзале «Новосибирск-Главный» поменяли буквы

Новые буквы на железнодорожном вокзале внешне практически те же, но с более эффектной подсветкой
Новые буквы на железнодорожном вокзале внешне практически те же, но с более эффектной подсветкой

Новые буквы «Вокзал Новосибирск-Главный» появились на здании железнодорожного вокзала. Также на станции установлены новые электронные табло.


«Сами буквы новые, кроме того, там теперь другая система подсветки, — рассказали НГС.НОВОСТИ в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД. — Внутри вокзала поменяли систему навигации».


Новые табло у здания железнодорожного вокзала
Новые табло у здания железнодорожного вокзала


Внешне форма букв практически не изменилась, но новая подсветка выглядит лучше, к тому же она стала более энергоэффективной, отметили в компании. 


Кроме того, по всему зданию вокзала установлены новые указатели. Также здесь появились световые информационные табло, которые показывают время прибытия и отправления поездов. Новые табло поставили и перед зданием вокзала. 


Помимо замены табло, в этом году в здании вокзала отремонтировали главную лестницу.

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