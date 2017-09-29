На вокзале «Новосибирск-Главный» поменяли буквы
Новые буквы «Вокзал Новосибирск-Главный» появились на здании железнодорожного вокзала. Также на станции установлены новые электронные табло.
«Сами буквы новые, кроме того, там теперь другая система подсветки, — рассказали НГС.НОВОСТИ в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД. — Внутри вокзала поменяли систему навигации».
Внешне форма букв практически не изменилась, но новая подсветка выглядит лучше, к тому же она стала более энергоэффективной, отметили в компании.
Кроме того, по всему зданию вокзала установлены новые указатели. Также здесь появились световые информационные табло, которые показывают время прибытия и отправления поездов. Новые табло поставили и перед зданием вокзала.
Помимо замены табло, в этом году в здании вокзала отремонтировали главную лестницу.
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Анна Богданова
Фото предоставлено службой корпоративных коммуникаций ЗСЖД