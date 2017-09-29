Новосибирцев попросили выкидывать компьютеры в специальный грузовик

В субботу, 30 сентября, в Новосибирске пройдёт экологическая акция по раздельному сбору отходов «Зелёная белка». Экомобиль остановится в разных точках города, жители смогут принести на его борт отходы — мусор отправят в переработку, а полученные деньги пустят на благотворительность.







Акция пройдёт в 40-й раз





«Акция абсолютно волонтёрская инициатива, реализуемая обычными жителями, — рассказала НГС.НОВОСТИ координатор «Зелёной белки» Анна Вознесенская. — У нас есть городские волонтёры — кураторы точек, которые готовы развивать идею на местах. На все вопросы о том, когда приедет акция куда-то, мы отвечаем: только тогда, когда вы сами захотите быть куратором в своем районе».







Экомобиль будет принимать макулатуру (её просят перевязывать), упакованное стекло, консервные банки, крышки, фольгу, металлолом, сломанную бытовую и компьютерную технику, пластик маркировок 1-PET, 2-HDPE, 3-PVC, 4-LDPE, 5-PP, 6-PS, пластиковые крышки от любых бутылок и флаконов. Всё вторсырье должно быть чистое и сухое.







Первая акция прошла в 2014 году в Академгородке





Грузовик будет дежурить по расписанию: с 11:30 до 12:00 — на парковке ТЦ «Стрижи» (улица Кубовая, 103/2), с 12:30 до 13:00 — напротив ТЦ «Голден парк» (улица Курчатова, 2), с 13:30 до 14:00 — на парковке супермаркета «Холидей» (улица Трикотажная, 29), с 14:30 до 15:00 — перед ГПНТБ (улица Восход, 15), с 15:30 до 16:00 — на территории Центра культуры НГТУ (ул. Блюхера, 32).







В Советском районе пункты приёма отходов будут организованы около СП «Рассвет» (улица Лесосечная, 4) с 10:00 до 10:15, у магазина «Островок» (Экваторная, 2«а») с 10:20 до 10:35, на парковке супермаркета «ПРОДСИБ» (Кольцово, 19) с 11:00 до 11:30, на территории бывшего рынка «Щ» с 12:00 до 12:30, слева от ДК «Академия» (улица Ильича, 4) с 13:00 до 14:00, на площадке перед домом молодёжи «Маяк» (улица Русская, 1«а») с 14:30 до 15:00, за ДК «Приморский» с 15:30 до 16:00 (улица Молодости, 15).







Сбор мусора по всему городу — заслуга волонтёров





Деньги, полученные от сдачи вторсырья на переработку, организаторы акции перечислят на создание шестой ресурсной комнаты инклюзивного образования в школе-интернате № 39 для детей с нарушением зрения, которая находится в Ленинском районе Новосибирска.







В эту субботу акция «Зелёная белка» будет проходить в 40-й раз — впервые инициативные новосибирцы собрали отходы в начале 2014 года в Академгородке. На городской уровень инициативу удалось транслировать только этим летом.







В числе прочего экомобиль принимает крышки от бутылок





По данным Анны Вознесенской, за три с половиной года существования акции волонтёры пустили в переработку около 81 тонны макулатуры, больше 1,7 тонны пластика, почти 2,7 тонны стекла, больше тонны металла, почти 2900 штук ртутьсодержащих ламп и термометров, более 1200 кг батареек и аккумуляторов. На благотворительность перечислили более 48 тысяч рублей.







В субботу грузовики будут курсировать по всему городу





Участие в акции «Зелёная белка» не единственный способ грамотно выбросить мусор в Новосибирске. По словам Анны Вознесенской, сегодня во дворах города установлено более 1500 специальных контейнеров, тогда как в Москве их всего 800. «Люди уже давно готовы разделять мусор, только надо предоставить им возможность делать это», — убеждена активистка.







В начале года НГС.НОВОСТИ уже писали об акции «Зелёная белка» — тогда 76 новосибирцев не только сдали макулатуру, но и сфотографировались в беличьих ушах, чтобы поддержать детей, лежащих в нейрохирургии.