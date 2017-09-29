На месте бараков недалеко от Соснового бора построят новое жильё

На месте бараков построят новое жильё
На месте бараков построят новое жильё

Власти решили снести четыре барака на Юбилейном жилмассиве и отдать участок под ними для нового строительства — в границах улиц Макаренко и Столетова. 


Постановление мэрии об аукционе на право развития застроенной территории размещено в бюллетене органов местного самоуправления вчера, 28 сентября. Документ подписал мэр Анатолий Локоть. 


В приложении к постановлению уточняется, что под снос пойдут четыре двухэтажных дома по улице Столетова — № 9, 11, 13, 17.


Площадь территории в границах этих улиц составляет около 1 гектара. Для участия в аукционе нужно внести задаток — 3 млн рублей. Начальная цена земли — 5 млн 560 тысяч рублей.


Победитель аукциона должен будет к июлю 2018 года подготовить проект планировки застроенной территории, а к августу 2025 года построить на этом месте новое жильё, следует из постановления мэрии Новосибирска. 


Власти Новосибирска не первый год занимаются поэтапной заменой старого жилья на новое для развития застроенных территорий. В этом месяце мэр также распорядился построить новые дома на месте старых бараков на улице Сеченова в Заельцовском районе, где в жилом доме взорвался баллон

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