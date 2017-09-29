Сильные дожди заставили Новосибирскую ГЭС сбросить в Обь тонны воды

Увеличение холостых сбросов не повлияет на уровень воды в Оби

Сегодня, 29 сентября, Новосибирская ГЭС резко увеличила холостые сбросы из Обского водохранилища в Обь.







«По заданию Верхне-Обского бассейнового водного управления Новосибирская ГЭС увеличила холостой сброс воды в нижний бьеф с 477 метров кубических в секунду 28 сентября до 655 метров кубических в секунду на 29 сентября. Это связано с увеличением притока воды в Новосибирское водохранилище», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе филиала ПАО «РусГидро» — «Новосибирской ГЭС».







В ГЭС подчеркнули, что дополнительный сброс не повлияет на уровень воды в Оби. Гидроэлектростанция работает в штатном режиме: из семи гидроагрегатов четыре работают, две турбины — в плановом ремонте, ещё одна — на модернизации. Поэтому часть воды ГЭС сбрасывают через плотину — через неё вода проходит вхолостую и не используется для выработки электроэнергии.





Сейчас объём воды, который сбрасывает ГЭС вместе с холостыми сбросами, составляет около тысячи кубометров. Для сравнения: весной в период половодья сбросы достигают 5–6 тысяч кубометров в секунду, добавили на Новосибирской ГЭС. В периоды «большой воды» работают все гидроагреагаты и сливная плотина.







Пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин предположил, что приток воды увеличился из-за обильных осадков на Алтае.







«Довольно большие осадки были во второй декаде сентября, и в предгорьях Алтая и Горной Шории это могло спровоцировать повышение водности в верхней Оби и, возможно, это было причиной повышенного сброса воды в нижний бьеф», — отметил Ренад Ягудин.







Когда в середине апреле это года к Новосибирску приближался паводок, сброс воды ГЭС увеличили с 2 тысяч кубометров в секунду до 3 тысяч.