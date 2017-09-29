«Мазду» выбросило на «встречку» на Бориса Богаткова: один человек в больнице
Днём 29 сентября в Новосибирске водитель «Тойоты» на Бориса Богаткова врезался в поворачивающую «Мазду»: после аварии женщина из второй машины попала в больницу.
ДТП случилось в 13:45 на Бориса Богаткова, недалеко от детского сада
«22-летний водитель на Toyota Vista ехал по Бориса Богаткова со стороны Федосеева и столкнулся с Mazda Demio, которая собиралась поворачивать налево», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас», Mazda остановилась в левом ряду недалеко от детского сада
В аварии пострадала 28-летняя женщина-водитель «Мазды», её увезли в больницу, рассказали в ГИБДД. По данным «Автоспаса», у девушки повреждена шея и сотрясение мозга.
В одной из последних аварий на улице Бориса Богаткова, случившейся в начале сентября, тоже не обошлось без пострадавших. Водитель Nissan врезался в забор и наехал на двух девушек, идущих по тротуару, — автомобилист объяснил инспекторам ГИБДД, что потерял управление из-за сланцев.
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Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus