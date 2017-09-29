«Мазду» выбросило на «встречку» на Бориса Богаткова: один человек в больнице

Днём 29 сентября в Новосибирске водитель «Тойоты» на Бориса Богаткова врезался в поворачивающую «Мазду»: после аварии женщина из второй машины попала в больницу.







После аварии «Мазду» выбросило на «встречку»





ДТП случилось в 13:45 на Бориса Богаткова, недалеко от детского сада № 501.







«22-летний водитель на Toyota Vista ехал по Бориса Богаткова со стороны Федосеева и столкнулся с Mazda Demio, которая собиралась поворачивать налево», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас», Mazda остановилась в левом ряду недалеко от детского сада № 501, а Toyota на скорости перестраивалась из правого ряда в левый и врезалась в «Мазду». От удара машину отбросило на встречную полосу, вся задняя часть у неё оказалась сильно помята.







В столкновении пострадал и капот «Тойоты»





В аварии пострадала 28-летняя женщина-водитель «Мазды», её увезли в больницу, рассказали в ГИБДД. По данным «Автоспаса», у девушки повреждена шея и сотрясение мозга.







В одной из последних аварий на улице Бориса Богаткова, случившейся в начале сентября, тоже не обошлось без пострадавших. Водитель Nissan врезался в забор и наехал на двух девушек, идущих по тротуару, — автомобилист объяснил инспекторам ГИБДД, что потерял управление из-за сланцев.