НГУ и 2ГИС решили научить новосибирцев аналитике в интернете

Пользователи смогут бесплатно изучать аналитику и статистику 
Пользователи смогут бесплатно изучать аналитику и статистику 

НГУ и 2ГИС запустили совместный онлайн-курс по анализу данных для студентов и предпринимателей. 


Пользователям расскажут об основах теории вероятностей и математической статистики, научат строить прогнозы, визуализировать данные, интерпретировать результаты статистического анализа. 

«Владельцы малого бизнеса смогут научиться детальнее анализировать риски и действия конкурентов, просчитывать прибыль. Курс также будет полезен аналитическим отделам крупных компаний, которые хотят повысить квалификацию сотрудников», — пояснили в пресс-службе компании 2ГИС. 


Студентам это поможет получить универсальные знания по аналитическим дисциплинам, а начинающие специалисты приобретут навыки работы в сфере аналитики и маркетинга. 


«В 2ГИС мы уделяем большое внимание обучению и развитию сотрудников, в основном в прикладных специфических (например, технологии производства) и в окологуманитарных дисциплинах. Благодаря этому проекту мы получили отличный курс, актуальный и удобный для широкого круга людей: маркетологов, аналитиков, HR, финансистов, сотрудников коммерции и многих других. Во-вторых, мы получили новый для нас опыт создания электронного контента», — привели в пресс-службе 2ГИС слова руководителя учебного центра компании Ивана Чубченко. 


Узнать подробности и записаться на обучение можно на Coursera


В 2ГИС корреспонденту НГС.НОВОСТИ уточнили, что есть два варианта курсов — платные и бесплатные. Бесплатно можно заниматься только неделю. За это время можно изучить все материалы курса и решить, нужно ли платное обучение.


Платный курс стоит 49 долларов в месяц. Такой доступ позволяет не только смотреть видео, но и практиковаться — нужно будет выполнять практические задания, делать итоговый проект и в итоге получить сертификат. 


Тем, кто хочет научиться работать с большими объемами данных не с помощью онлайн-курсов, а на настоящих занятиях, можно прийти в НГУ. В этом году в вузе новосибирцев начали обучать в очной магистратуре «Анализ данных». Её открыла компания «Яндекс».

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