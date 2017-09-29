На одном из загруженных перекрёстков Учительской заработали новые светофоры

Светодиодные светофоры поставили на перекрёстке Учительской и Авиастроителей
Светодиодные светофоры поставили на перекрёстке Учительской и Авиастроителей

На перекрёстке улиц Учительской и Авиастроителей в Дзержинском районе Новосибирска начали работать новые светодиодные светофоры с обратным отсчётом.


«Сдача объекта состоялась вчера», — сообщили НГС.НОВОСТИ 29 сентября в специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).


Светофоры на перекрёстке заменили по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Кроме того, светофор появился ещё на одном участке улицы Авиастроителей —  на пешеходном переходе напротив школы № 57. Раньше этот пешеходный переход был нерегулируемым, пояснили в СМЭУ. 


В учреждении уточнили, что новые светофоры на улице Авиастроителей уже работают в полноценном режиме. 


На пешеходном переходе напротив школы № 57 появились светофоры со звуковым сигналом 
На пешеходном переходе напротив школы № 57 появились светофоры со звуковым сигналом 


Новые светофоры на перекрёстке и возле школы поставили по программе «Безопасные и качественные дороги»
Новые светофоры на перекрёстке и возле школы поставили по программе «Безопасные и качественные дороги»


В этом году на ремонт магистралей в Новосибирской области по проекту «Безопасные и качественные дороги» выделили 1 млрд 37 млн рублей. За эти деньги власти собираются ликвидировать 15 мест концентрации ДТП. Так, 13 сентября в Новосибирске закончился ремонт улицы Немировича-Данченко от перекрёстка с улицей Сибиряков-Гвардейцев до Коммунального моста: на восьмиполосной дороге уложили новый асфальт, сделали тротуары, заменили девять светофоров, поставили 520 новых дорожных знаков и камеру. На днях компания «Сибавтобан» раньше срока закончила ремонт двух магистралей в Заельцовском и Центральном районах, а компания «СоюзДорСтрой» отчиталась об окончании ремонта улицы Станционной.

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