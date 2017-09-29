В медклинике открыли выставку художника со сломанной ногой
В Новосибирске открылась выставка художника Григория Ликмана — в экспозицию попали его больничные зарисовки и рентген перелома его бедренной кости.
Экспонаты появились в холле медицинской клиники «СМИТРА».
«Это возможность для наших посетителей отвлечься от своих проблем, с которыми они к нам приходят, возможность подумать о том, что все болеют и главное сохранять позитивный настрой.
Вот на примере Ликмана: даже находясь в больничной палате, он смог сделать такие замечательные зарисовки — с настроением, историей…
Мы увидели эти картины [в частной коллекции] и решили, что экспозиция может стать таким неординарным подарком для наших сотрудников и клиентов к 20-летию клиники, которое было 24 сентября», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ управляющий сетью клиник «СМИТРА» Пётр Смиренко и добавил, что экспонаты из архива художника им предоставили временно.
Экспозиция «Ликман. История болезни» состоит из графических работ, акварели, фотографий и рентгеновского снимка художника-пациента Ликмана. Все экспонаты связаны с историей серьёзного перелома бедренной кости новосибирского художника, с которым он оказался в больнице в 1933 году.
Творчество художника Григория Ликмана, жившего в Новосибирске с 1926 по 1991 год, стало известно широкому кругу после крупной выставки его городских зарисовок, жанровых картин на тему революции и коллективизации и карикатур о фашизме 30-х годов.
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Илья Калинин
Фото автора