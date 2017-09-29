Длинная пробка на улице Никитина: фура загнала маленький «Хёндэ» на бордюр
Днем 29 сентября в Новосибирске на улице Никитина собрался затор длиной почти 2 км — на дороге фура Renault ударила автомобиль Hyundai Getz.
«Фура и "Хёндэ" двигались в сторону улицы Кирова. В районе перекрестка с улицей Ленинградская водитель фуры при перестроении в правый ряд не заметил "Хёндэ" и ударил его. При разборе выяснилось, что у водителя фуры нет полиса ОСАГО», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
В 14:00 пробка по улице Никитина начиналась в полукилометре от остановки «Улица Панфиловцев» и заканчивалась на пересечении с улицей Кирова.
В это время уровень пробок в Новосибирске был 5 баллов. На картах Яндекса пользователи отметили еще 4 ДТП в разных частях города — на улице Восход, на Красном проспекте недалеко от «Ройял Парка», на пересечении Ипподромской и Военной, на площади Труда.
Ситуацию на дорогах сегодня осложняют и несколько светофоров, которые отключили на разных перекрёстках.
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus (1, 2), скрин yandex.ru/maps (3, 4)