В МЧС посчитали утонувших за лето людей: их количество выросло

В этом году в Новосибирской области утонули 59 человек
В этом году в Новосибирской области утонули 59 человек

В МЧС по Новосибирской области подвели итоги купального сезона 2017 года — за лето в регионе утонули 59 человек.


«Наиболее опасными местами для купания являлись Новосибирское водохранилище, карьер Юго-Западного жилмассива и река Иня, где, несмотря на выставленные запрещающие знаки, произошли несчастные случаи», — уточнили в МЧС.


В том числе 26 человек утонули в не оборудованных для купания местах, 16 человек были нетрезвыми, 5 человек утонули во время рыбалки (охоты). Пятеро утонувших детей купались без присмотра. 


По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом году утонуло на 4 человека больше. 


А количество спасенных уменьшилось на 16 человек (в 2016 году их было 36).


Среди случаев, о которых рассказывали НГС.НОВОСТИ, было происшествие в июле в небольшом пруду Ленинского района. Тогда водолазы достали 35-летнего мужчину — он запутался в водорослях и не смог самостоятельно выбраться. Среди смертельных ситуаций с детьми был случай в Ордынском районе, когда 9-летний ребёнок не смог удержаться за катамаран.

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