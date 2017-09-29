Четыре сотни домов рядом с Заельцовским бором остались без света

В Заельцовском районе около 400 домов остались без электричества — под аварийное отключение попали сразу несколько улиц.

Без электричества остались дома неподалёку от Заельцовского бора

Свет отключили в домах по улицам Кубовой, Аренского, Грузинской, Орловской, Казачинской, Молдавской, Таманской, Михайловской, Добросельской — всего 373 дома в частном секторе, указано на муниципальном портале «Мой Новосибирск».







На карту отключений попали 373 дома





В отделе по связям с общественностью АО «Региональные электрические сети» не смогли предоставить информацию о причинах отключения и попросили прислать запрос.





На этой неделе это уже второе аварийное отключение электричества в Заельцовском районе. Утром 25 сентября случилась авария на линиях электропередачи — в результате 82 здания остались без света.