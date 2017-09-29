Четыре сотни домов рядом с Заельцовским бором остались без света

В Заельцовском районе около 400 домов остались без электричества — под аварийное отключение попали сразу несколько улиц.

Без электричества остались дома неподалёку от Заельцовского бора 
Без электричества остались дома неподалёку от Заельцовского бора 

Свет отключили в домах по улицам Кубовой, Аренского, Грузинской, Орловской, Казачинской, Молдавской, Таманской, Михайловской, Добросельской — всего 373 дома в частном секторе, указано на муниципальном портале «Мой Новосибирск».


На карту отключений попали 373 дома 
На карту отключений попали 373 дома 


В отделе по связям с общественностью АО «Региональные электрические сети» не смогли предоставить информацию о причинах отключения и попросили прислать запрос. 


На этой неделе это уже второе аварийное отключение электричества в Заельцовском районе. Утром 25 сентября случилась авария на линиях электропередачи — в результате 82 здания остались без света

Прочтений: 1744
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено