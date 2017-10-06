Путин уволил Городецкого

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Эпоха «при Городецком» началась у новосибирцев в 2000 году
Эпоха «при Городецком» началась у новосибирцев в 2000 году

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отправлен в отставку.


Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 6 октября. Документ опубликован на сайте главы государства.


69-летний Владимир Городецкий возглавил регион в 2014 году. До этого он в 2000–2014 годах работал мэром Новосибирска, до этого — в структурах городской администрации.


Напомним, 27 сентября об отставке с поста губернатора объявил и другой известный новосибирец — глава Красноярского края Виктор Толоконский, который долгое время возглавлял Новосибирск и Новосибирскую область, а также почти четыре года работал полпредом президента в Сибирском федеральном округе.


А так выглядело последнее появление на публике Владимира Городецкого. Согласитесь, довольно грустно.


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


А так сейчас выглядит главная страница официального сайта правительства Новосибирской области. Ну ок!


Путин уволил Городецкого


Наши источники сообщают, что Травников может прибыть в Новосибирск только в начале следующей недели. Информацию ещё уточним. 


Задекларированный доход Андрея Травникова за 2016 год составил 5 млн 493 тысячи 972 рубля. В его собственности — квартира площадью 40 кв. м, доли ещё в двух квартирах (78,3 и 122,3 «квадрата») и три гаражных бокса. Кроме того, чиновник владеет двумя легковыми автомобилями — Nissan X-Trail и KIA Sorento, автоприцепом и снегоходом Yamaha. Супруге Травникова принадлежат два земельных участка, два жилых дома и четверть квартиры площадью 122,3 «квадрата». За год она заработала 1 млн 400 тысяч 795 рублей.


Телефон главы департамента информации Новосибирской области Сергея Нешумова отключён. Новый губернатор — это неплохо, но хочется знать и то, что будет с прежним. 


Так, мы нашли декларацию о доходах Андрея Травникова. Скоро сообщим всё!


Наш креативный отдел уже выдаёт первые мемы. Потом, обещаем, будем писать только серьёзные вещи.


Фото с сайта администрации Вологды. Буквы — НГС 
Фото с сайта администрации Вологды. Буквы — НГС 


Мы продолжаем собирать информацию о том, кто же встал во главе Новосибирской области. Оставайтесь с нами. Напомним, имя Травникова в обсуждении возможных сменщиков Городецкого не фигурировало ни разу. Тем интереснее.


«Принять отставку губернатора Новосибирской области Городецкого В.Ф. по собственному желанию», — так сказано в указе Путина. Напомним, буквально за час до отставки Владимир Городецкий отчаянно её опровергал.


А вот фото Травникова на встрече с Владимиром Путиным. Будем знакомы, Андрей Александрович!


Фото kremlin.ru
Фото kremlin.ru


А вот официальная биография нового врио главы области с сайта Вологды. 


Травников родился 1 февраля 1971 года в Череповце Вологодской области. В 1998 году окончил Череповецкий государственный университет по специальности «Электропривод и автоматика». Прошёл профессиональную переподготовку по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в 2014 году.


1990–1992 — служил в Вооруженных силах СССР.


1992–2006 — работал на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате (ОАО «Северсталь»).


2006–2010 — генеральный директор ООО «Электроремонт».


2010–2012 — первый заместитель мэра города Череповца.


2012–2014 — заместитель губернатора Вологодской области, первый заместитель губернатора Вологодской области.


2014–03.11.2016 — заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.


07.11.2016 и до сегодняшнего дня — мэр города Вологды.


А.А. Травников является действительным государственным советником Российской Федерации 2-го класса.


В пресс-службе администрации Вологды (есть такой город на севере европейской части страны, областной центр) удивились звонку корреспондента НГС.НОВОСТИ и пообещали дать информацию позднее.


Врио губернатора Новосибирской области стал Андрей Травников — до этого он работал мэром Вологды.

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