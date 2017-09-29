Названы профессии с самыми высокими зарплатами в Новосибирске
Новосибирскстат посчитал средние зарплаты в регионах Сибири, а также выяснил, в каких сферах и в каком городе работать выгоднее всего.
В январе – июле в Новосибирской области средняя зарплата составила
Это больше, чем было в прошлом году на 2,3 тысячи рублей, но меньше, чем прошедшей весной. Тогда статистики отчитались о
Больше всего в НСО получают те, кто работает в сфере финансов и страхования — средняя зарплата в этой области переваливает за 60 тысяч рублей. Меньше всего — работники гостиниц и предприятий общественного питания — всего 17,1 тысячи рублей.
Самая большая средняя зарплата в Сибири — у жителей Красноярского края (
Судя по статистике, больше всего в Сибири получают красноярцы, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Их средняя зарплата составила
Недавно аналитики посчитали, что средней зарплаты новосибирцев хватит, чтобы покупать по одному бургеру в день. «Индекс бургера» показывает соотношение цен и зарплат в разных регионах страны.
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Кирилл Шматков
Фото Юлии Шипициной
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