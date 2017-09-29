Названы профессии с самыми высокими зарплатами в Новосибирске

Новосибирская область оказалась в середине рейтинга по сибирским зарплатам

Новосибирскстат посчитал средние зарплаты в регионах Сибири, а также выяснил, в каких сферах и в каком городе работать выгоднее всего.







В январе – июле в Новосибирской области средняя зарплата составила 32 205 рублей в месяц.





Это больше, чем было в прошлом году на 2,3 тысячи рублей, но меньше, чем прошедшей весной. Тогда статистики отчитались о 32 484 рублях. По последним данным, средняя зарплата в Сибири достигает 32 934 рублей.







Больше всего в НСО получают те, кто работает в сфере финансов и страхования — средняя зарплата в этой области переваливает за 60 тысяч рублей. Меньше всего — работники гостиниц и предприятий общественного питания — всего 17,1 тысячи рублей.











Самая большая средняя зарплата в Сибири — у жителей Красноярского края ( 39 868 рублей) и Томской области ( 37 588 рублей), а самая низкая — в Алтайском крае ( 21 837 рублей).







Судя по статистике, больше всего в Сибири получают красноярцы, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Их средняя зарплата составила 90 505 рублей. Добытчики неплохо получают и в Томской области — в среднем 83 160 рублей. Большая зарплата и в сфере финансов, особенно в Тыве — 66 865 тысяч, а также в обрабатывающих производствах в Красноярском крае — 57 839 тысяч.







Недавно аналитики посчитали, что средней зарплаты новосибирцев хватит, чтобы покупать по одному бургеру в день. «Индекс бургера» показывает соотношение цен и зарплат в разных регионах страны.