В новосибирском метро появился вагон с телеграммой Сталина

В новосибирском метро состоялась презентация новой экспозиции в поезде-музее «Новониколаевск-Новосибирск» — на этот раз вагон посвятили 85-летию Сибирского государственного университета путей сообщения.


Новая экспозиция в поезде-музее
Новая экспозиция в поезде-музее


Открытие экспозиции «Университет достижений. НИВИТ-НИИЖТ-СГУПС – 85 ЛЕТ» прошло 29 сентября на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского».


СГУПС — один из старейших вузов Новосибирска
СГУПС — один из старейших вузов Новосибирска


Автор проекта «Поезд-музей» Людмила Монахова
Автор проекта «Поезд-музей» Людмила Монахова


«Впервые за 7 лет мы рассказываем о высшем учебном заведении. Нам бы хотелось, чтобы пассажиры метро побольше узнали об университете сегодня, поэтому внутри вагона можно будет познакомиться не только с основными вехами становления вуза, но и совершенно уникальными архивными документами», — рассказала во время презентации автор проекта «Поезд-музей» Людмила Монахова. 


Архивные фотографии в вагоне поезда-музея
Архивные фотографии в вагоне поезда-музея


Экспозиция, посвященная 85-летию СГУПСа
Экспозиция, посвященная 85-летию СГУПСа


«Это приказ об образовании вуза 1932 года, телеграмма Иосифа Сталина — благодарность за собранные деньги на создание самолёта во время Великой Отечественной войны. Это статьи и номера газеты-ровесника вуза — "Кадры транспорту"», — добавила Людмила Монахова.


Благодарственная телеграмма Иосифа Сталина 
Благодарственная телеграмма Иосифа Сталина 


Презентация нового вагона в поезде-музее
Презентация нового вагона в поезде-музее


На стенах вагона представлены уникальные фотографии первых преподавателей вуза; учёных, открывших первые научные школы железнодорожного образования в городе и в стране. Также выставка рассказывает о традициях вуза и его сегодняшней жизни.   


Представители студенческого отряда СГУПСа на презентации нового вагона 
Представители студенческого отряда СГУПСа на презентации нового вагона 



«Университет достижений. НИВИТ-НИИЖТ-СГУПС – 85 ЛЕТ» — это уже 30-я экспозиция за семь лет существования краеведческого проекта «Поезд-музей "Новониколаевск – Новосибирск"» в метрополитене. В мае в метро появился вагон-музей, посвященный 60-летию СО РАН

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