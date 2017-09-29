В новосибирском метро появился вагон с телеграммой Сталина

В новосибирском метро состоялась презентация новой экспозиции в поезде-музее «Новониколаевск-Новосибирск» — на этот раз вагон посвятили 85-летию Сибирского государственного университета путей сообщения.





Новая экспозиция в поезде-музее





Открытие экспозиции «Университет достижений. НИВИТ-НИИЖТ-СГУПС – 85 ЛЕТ» прошло 29 сентября на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского».





СГУПС — один из старейших вузов Новосибирска





Автор проекта «Поезд-музей» Людмила Монахова





«Впервые за 7 лет мы рассказываем о высшем учебном заведении. Нам бы хотелось, чтобы пассажиры метро побольше узнали об университете сегодня, поэтому внутри вагона можно будет познакомиться не только с основными вехами становления вуза, но и совершенно уникальными архивными документами», — рассказала во время презентации автор проекта «Поезд-музей» Людмила Монахова.





Архивные фотографии в вагоне поезда-музея





Экспозиция, посвященная 85-летию СГУПСа





«Это приказ об образовании вуза 1932 года, телеграмма Иосифа Сталина — благодарность за собранные деньги на создание самолёта во время Великой Отечественной войны. Это статьи и номера газеты-ровесника вуза — "Кадры транспорту"», — добавила Людмила Монахова.





Благодарственная телеграмма Иосифа Сталина





Презентация нового вагона в поезде-музее





На стенах вагона представлены уникальные фотографии первых преподавателей вуза; учёных, открывших первые научные школы железнодорожного образования в городе и в стране. Также выставка рассказывает о традициях вуза и его сегодняшней жизни.





Представители студенческого отряда СГУПСа на презентации нового вагона









«Университет достижений. НИВИТ-НИИЖТ-СГУПС – 85 ЛЕТ» — это уже 30-я экспозиция за семь лет существования краеведческого проекта «Поезд-музей "Новониколаевск – Новосибирск"» в метрополитене. В мае в метро появился вагон-музей, посвященный 60-летию СО РАН.